Alanya'da engelli çocuklar Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret etti

TCSG-92 personelinin düzenlediği etkinlik kapsamında halkın ziyaretine açılan TCSG-92 gemisini Alanya’daki engelli çocuklarımızın ziyaret etti. Yapılan etkinliğe TCSG-92 Personelinin yanı sıra Alanya sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri de katılım sağladı.