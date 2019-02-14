Alanya'da 'Emlak Danışmanlığı' sınavı yapılacak

ALTSO'dan yapılan açıklama şu şekilde;

ALTSO ile TOBB-MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Alanya’da gerçekleştirilmek üzere Emlak Danışmanı-(Seviye 4) ve Sorumlu Emlak Danışmanı-(Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı açılacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacıyla hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” 05.06.2018 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik kapsamında;

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine, İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Taşınmaz ticareti ile iştigal eden gerçek kişi ve tacirlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde (05.12.2019 tarihine kadar) yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda ALTSO aracılığıyla Emlak Danışmanlığı mesleğinde belge almak isteyen üyelerimiz ve çalışanları için sınav organize edilecek olup; sınava öncelikle ön başvurular alınacak, başvurular doğrultusunda sınavlar planlanarak kesin sınav tarihleri ayrıca belirlenecektir. Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen üyelerimiz ve/veya çalışanlarının aşağıdaki iletişim bilgilerinden Odamıza ulaşarak sınav için başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.

