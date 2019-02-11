Alanya'da emekli polisler buluştu

Mehmet AL -ÖZEL HABER

KAMU Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği genel başkanlığına adaylığını açıklayan, Emniyet Sen Genel Başkanı emekli polis memuru Faruk Sezer yurt genelinde düzenlediği dernek seçim gezilerinde dün 10 Şubat günü saat 14.00 Alanya Belediyesi Çay Bahçesi'nde emekli meslektaşları ile bir araya geldi. Sezer Çalışan ve emekli emniyet hizmetleri mensuplarının özlük haklarının düzeltilmesi ile ilgili projelerini açıkladı. Aynı zamanda beraberinde KYÇ POLEMDER Antalya Şube Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Emniyet Sen Denetleme Kurul üyesi, Eski Emniyet Sen Antalya il temsilcisi emekli polis memuru Murat Öz; 'Derneğimiz 71 yıllık bir geçmişe sahiptir ve ülkemiz genelinde 40 şubesi bulunmaktadır. Küsen küstürülen 150 bin emekli polisi teşkilatı ve derneğiyle barıştırmaya ve tanıştırmaya geliyoruz' dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2019, 10:54