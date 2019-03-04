Alanya'da efsane siyasetçiden sürpriz afiş

ALANYA'DA uzun yıllar ANAP (Anavatan Partisi) İlçe Başkanı olarak görev yaptıktan sonra CHP Alanya İlçe Başkanlığı da yapan Şevki Türktaş, evinin bulunduğu binasını adayların afişleriyle süsledi. Türktaş, Cikcilli Mahallesi'nde bulunan kendisine ait binaya CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek (CHP'li) ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in (MHP'li) dev afişlerini astı. Antalya'da partisi CHP'nin adayını desteklerken, Alanya'da CHP'nin desteklediği adayı değil, Yücel'i destekleyen Türktaş, Yeni Alanya'nın bu yöndeki soruları üzerine "Ben Adem Murat Yücel'in belediye başkanlığından memnunum. Başarılı bir belediye başkanı olduğu için desteğim Yücel'e. Antalya'da ise partimin adayını destekliyorum" dedi.