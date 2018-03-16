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Alanya'da denizde vurgun yiyen ünlü restorancıdan iyi haber

Geçirdiği talihsiz dalış kazası sonucu felç olan Gözde Balık Restoran sahibi Şükrü Karadağ, yürümeye başladı

Alanya'da denizde vurgun yiyen ünlü restorancıdan iyi haber

Geçirdiği talihsiz dalış kazası sonucu felç olan Gözde Balık Restoran sahibi Şükrü Karadağ, yürümeye başladı

16 Mart 2018 Cuma 11:55
Alanya'da denizde vurgun yiyen ünlü restorancıdan iyi haber
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ALANYA'NIN Yeşilöz Mahallesi'nde bulunan meşhur Gözde Balık Restoran sahibi Şükrü Karadağ, 2017 Eylül ayında yediği vurgun sonucu felç olmuştu. Kazanın ardından göbekten aşağısı tutmayan Karadağ, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, burada basınç odasına alınan ve fizik tedavisine başlanan Karadağ iyileşme belirtileri göstermişti. Aradan geçen 6 aylık süreçte tedavisine devam eden Karadağ yeniden yürümeye başladı. Ünlü restoranında müşterilerine dalış yaparak ve ağ atarak kendi avladığı taze balıkları servis eden Şükrü Karadağ’ın sağlığına kavuşması yakın çevresini sevince boğdu. 
OLAYIN GEÇMİŞİ
Karadağ, denize attığı ağının derinlere inmesi sonucu tüple dalış yapmaya karar vermiş, denizin yaklaşık 50 metre dibine inen Karadağ, burada ağını takıldığı yerden sökmek için normalden fazla kalmıştı. Denizin altında fazla kalan ve fenalaşan  Karadağ, arkadaşları tarafından ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Karadağ'ın halk dilinde vurgun, tıp dilinde dekompresyon sonucu felç olduğu belirtilmişti. 
VURGUN (DEKOMPRESYON) NEDİR? 
Deniz seviyesinde olan hava basıncı 1 Atmosferdir. İnsanlarda bulunan solunum ve dolaşım sistemi 1 Atmosfer olan basınca göre ayarlıdır. Suyun içinde derine doğru gittikçe basınç daha da artmaktadır. Her 10 metrede 1 atmosfer basıncı artmaktadır. Mesela 50 metre derine inen bir dalgıcın vücudunun her santimetrekaresine denizdeki suyun yapmış olduğu basınç miktarı yüzeye oranla 5 misline çıkmaktadır. Derinlere gidildikçe akciğer kapasitesi düşer ve kan basıncı artar. Bu olaylar sonucu vücut ısısı düştüğü için kalp atışları hızlanır ve bilinç gitmeye başlar. Derinlere inmede kritik eşik 30 metredir. 30 metreden daha derinlere dalacak olanlar mutlaka tüp kullanmalıdır. Derinlere daldığımızda ve süratle su yüzeyine çıkıldığında ani olarak değişen atmosfer basıncından dolayı vurgun yenilmektedir. Aniden su yüzeyine geldiğimizde gazlar süratle genleşir.  Özellikle azot gazı damarlarda genleşerek hayati vücut hasarlarına neden olur. Dalış ile birlikte basınç artmaktadır. Vücut dokularında erimiş halde bulunan azot gazı basıncın azalması ile sıvı halden gaz haline geçer. Bundan dolayı doku ya da kan damarları içinde kabarcıklar oluşur. Bu ise damarlarda tıkanmalara sebebiyet vermektedir. Tıkanma ile birlikte vurgun yiyen hastada kan akışı engellenmektedir. Acil müdahale yapılmadığı takdirde doku kaybına neden olabilmektedir.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 12:10
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