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Alanya'da Cumhuriyet için pedal çevrilecek

Alanya'da bisiklet tutkunları Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pedal çevirecek

Alanya'da Cumhuriyet için pedal çevrilecek

Alanya'da bisiklet tutkunları Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında pedal çevirecek

24 Ekim 2017 Salı 23:07
Alanya'da Cumhuriyet için pedal çevrilecek
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ALANYALI bisiklet severler Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu organize ediyor. 29 Ekim Pazar günü 15.30’da Atatürk Anıtı önünde toplanacak bisiklet sevdalıları 16.00’da yaklaşık 8 kilometre pedallayacak. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Alanya Kırmızı Beyaz Bisiklet Platformu Sorumlusu Ahmet Uçankuş “Bayraklarımız, balonlarımız, elbiselerimiz ve aksesuarlarımızla kırmızı-beyaza bürüneceğiz. Etkinlikle ilgili yasal izinlerimizi aldık. Turumuza Alanya’da yaşayan yerleşik yabancı dostlarımızı da davet ediyorum. Hep birlikte dünyaya barış mesajları verelim” dedi. Daha önce, süslenen kadınların oluşturduğu bisiklet turunu yoğun katılımla yaptıklarını söyleyen Uçankuş, “Her bir etkinliğin üzerine daha fazlasını koyarak geliştiriyoruz. Alanya’da bu anlamda güzel bir potansiyel var. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Türkiye çapında katılımcı sağlayarak bisiklet festivali düzenlemeyi hedefliyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmalarımıza başladık" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaCumhuriyet BayramıPedal
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