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Alanya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağmur engeli

Alanya'da 29 Ekim Pazar günü hava yağışlı olacağı için Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Spor Salonu'na alındı

Alanya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağmur engeli

Alanya'da 29 Ekim Pazar günü hava yağışlı olacağı için Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Atatürk Spor Salonu'na alındı

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:44
Alanya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağmur engeli
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, partiler ve kamu yararına çalışan derneklerin katılımıyla gerçekleşecek. 29 ekim Pazar günü Alanya'da şiddetli yağış bekleniyor. Bu yüzden her yıl İskele'deki Şelale önünde yapılan etkinliklerin yeri değiştirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklama ile iskeledeki etkinlikler Atatürk Kapalı Spor Salonu'na alındı. Yapılan  açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94. Yıl Dönümü münasebetiyle 29 Ekim Pazar Günü Saat 10:00’da Rıhtım Şelale Önünde yapılacak törenler Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları doğrultusunda yağış beklentisi nedeniyle aynı gün ve saatte Atatürk Spor Salonunda yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Son Güncelleme: 28.10.2017 10:11
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BayramıYağmurlu Hava29 EkimAlanya
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