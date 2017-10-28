Alanya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yağmur engeli

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, partiler ve kamu yararına çalışan derneklerin katılımıyla gerçekleşecek. 29 ekim Pazar günü Alanya'da şiddetli yağış bekleniyor. Bu yüzden her yıl İskele'deki Şelale önünde yapılan etkinliklerin yeri değiştirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklama ile iskeledeki etkinlikler Atatürk Kapalı Spor Salonu'na alındı. Yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94. Yıl Dönümü münasebetiyle 29 Ekim Pazar Günü Saat 10:00’da Rıhtım Şelale Önünde yapılacak törenler Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları doğrultusunda yağış beklentisi nedeniyle aynı gün ve saatte Atatürk Spor Salonunda yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.