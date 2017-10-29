Alanya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Haber: Cem Akıllı

ATATÜRK Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamaya Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve bazı daire amirleri katıldı.

Salona gelişinin ilanı tam 10.00'da yapılan Harputlu ve Yücel, salona gelen vatandaşları selamlayıp onların bayramını kutladı.

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu mücadelede yaşamını yitiren şehitlerin anısına saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu.

'CUMHURİYET, KİMSESİZLERİN KİMSESİ'

Günün anlam ve önemine ilgili konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Harputlu, en uygun idarenin cumhuriyet idaresi olduğunu söyledi. Atatürk'ten sık sık alıntı yapan Harputlu, Cumhuriyet'in, 'kimsesizlerin kimsesi' olduğunu hatırlattı ve bu emanetin büyük bir özenle korunması gerektiğini söyledi. Harputlu, konuşmasını "Sevgili gençler, Cumhuriyet'e sahip çıkmak sizlerin görevi. Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu mücadelede yer alan herkesi rahmetle anıyorum." dedi.

'BAYRAKSIZ OLAMAM' ALKIŞSIZ KALAMADI

Kaymakamın konuşmasının ardından sahneye çıkan Kestel İlkokulu öğrencisi Ayşegül Özen "Bayraksız Olamam" şiirini okudu. Şiirdeki "Susuz kalabilirim/ uykusuz olabilirim/ ama bayraksız olamam" dizeleri, dinleyicilerin gözlerini doldurdu.

DANS VE HALK OYUNLARI GÖZ KAMAŞTIRDI

Rıfat Azakoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu miniklerinin ponpon dansı büyük ilgi topladı. Onların ardından sahneye çıkan Hacıkura İlkokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunu ayakta alkışlandı.

Kutlama, 10.45 civarında sonlandı.