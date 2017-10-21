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Alanya'da çöpü altına dönüştürecek tesisin temeli atıldı

Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin temel atma töreni, Taşseki Mevkisinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti. Çavuşoğlu, yeni bir hastanenin de müjdesini verdi

Alanya'da çöpü altına dönüştürecek tesisin temeli atıldı

Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin temel atma töreni, Taşseki Mevkisinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti. Çavuşoğlu, yeni bir hastanenin de müjdesini verdi

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:46
Alanya'da çöpü altına dönüştürecek tesisin temeli atıldı
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Haber: Cem Akıllı

ALANYA Türkler Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin temel atma töreni; Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya'nın önceki dönem belediye başkanı Hasan Sipahioğlu, Türkler mahalle muhtarı Mehmet Şahin, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, tören alanına girerken, kendisini karşılamak için sıraya giren pek çok kişiye ismiyle hitap etmesi, "Sana kim böyle iyi bakıyor Ali ağabey? Mehmet nasılsın?" tarzında diyaloglara girmesi takdirle karşılandı.

Törende 21 kişilik Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, çeşitli Osmanlı marşlarını seslendirdi.

Törende, tesis hakkında ayrıntılı bilgi verilen bir tanıtım filmi gösterildi.

Yücel "Alanya'mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi. Konuşmasında Türkler'in eski belediye başkanı Hayri Çavuşoğlu ve Hasan Sipahioğlu'na, tesisin açılışına yönelik çalışmalarından ötürü teşekkür eden Türel ise "Alanya'nın kangrenleşmiş sorunu olan çöp depolama sorununu bu tarihi günde çözüyoruz. Ülkeler arası sorunlarda bile bize yardımcı olan değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. Akseki ve Gazipaşa'dan gelen çöpler de burada altına çevrilecek. Bu tesisin maliyeti 70 milyon liradır ve bu, Büyükşehir'in kasasından tek kuruş çıkmadan yapılacaktır. Adem Başkan'la bize müjdeler olsun, artık Yumru'ya çöp taşımaktan kurtuluyoruz." dedi.

Hizmet yapan herkesin takdir edilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Çavuşoğlu: "Hasan Sipahioğlu, tanıdığım en vizyoner belediye başkanlarından biriydi. Önceki belediye başkanı Akaydın ise bu projeyi engelledi. Çay içenler, uyuyanlar rahatsız olurmuş. Vizyon olacak, vizyon..." dedi. Konuşmasının ardından proje müteahhtiyle esprili bir "pazarlık" yapan Çavuşoğlu, tesisin Ocak 2018'de bitirilmesi sözünü aldı.

"Hiçbir hastanın Antalya'ya gitmesini istemiyorum." diyen Çavuşoğlu, Alanya'da yapılacak 500 yataklı hastanenin müjdesini verip Alanya'nın turizm kenti olarak kalmadığını, eğitim ve sağlık kentine de dönüşeceğini söyledi.

Tesis, tamamlandığında bu görünümde olacak

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Son Güncelleme: 21.10.2017 15:37
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