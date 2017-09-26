Alanya'da çok özel defile!

ALANYA Kalesi'ndeki tarihi Bedesten Çarşısı, Cumartesi gecesi çok özel bir defileye ev sahipliği yapacak. Manken ve gazetecilerin de davetli olduğu defilede ünlü modacı Vural Gökçaylı'nın tasarımları sergilenecek. Gökçaylı’nın konuklarına bir de sürprizi olacak ve dünyada ilk kez muz lifinden üretilen bir tasarım da defilede yer alacak. Bugüne kadar Miami, Brüksel, Davos ve Münih başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde koleksiyonları sergilenen Gökçaylı, 30 Eylül’de Alanya’da düzenleyeceği defilenin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

"ALANYA MİAMİ'DEN BİLE GÜZEL"

Ünlü modacı Vural Gökçaylı, defileyle ilgili moda dergisi ALEM’e verdiği röportajda Alanya’dan övgüyle bahsetti. Alaya defilesinin çok özel ve ses getirecek bir defile olduğunu belirten Gökçaylı, "Alanya’da defile yapmam için teklif gelince ilçeyi ziyaret ettim ve ağzım açık kaldı. Bana sorarsanız Alanya Miami’den bile güzel. Alanya Kalesi adeta bir kültür merkezi gibi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından muz ekim alanlarının azalmasını önlemek, açıkta ve örtü altı tarımında yeniden üretimi arttırmak ve atık muz gövdelerini değerlendirmek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen muz lifi projesi beni çok etkiledi. Defilemiz 30 Eylül’de Alanya Kalesi’nde tarihi 13. yüzyıla dayanan Bedesten’de düzenlenecek ve İstanbul cemiyet hayatından da çok sayıda seçkin isim katılacak" dedi.

DEFİLENİN EN ÖZEL PARÇASI

Modacı Gökçaylı, 30 Eylül’de düzenlenecek defilenin en özel parçasının ise dünyada ilk kez muz lifinden tasarlanan ve Özbek Modacı Nargiza Davidova’nın tanıttığı muz lifi elbise olduğunu söyledi. Elbisenin tanıtımı ise ALEM Dergisinin Ağustos sayısında yapıldı. Dergi, Gökçaylı’nın Alanya defilesine 2 sayfa ayırdı.

50 TASIRIMININ 3 ALANYA'NIN

Tasarımlarında Hitit, Selçuklu ve Osmanlı gibi Anadolu kültürlerinden ilham alan ünlü modacı Gökçaylı, "Atölyede Özbek Modacı Nargiza Davidova’nın tanıttığı bu elbise gerçekten çok özel. Ayrıca bu defile için Alanya ipeği kozasından üretilen iki elbise daha tasarladım. Defilenin bu üç özel tasarımı defileden sonra Alanya Kent Müzesi’nde sergilenecek. Defilede toplam 50 tasarımım yeralacak" ifadelerini kullandı.