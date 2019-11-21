banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya'da çocuklar, okullarda hayvan sevgisiyle büyüyecek

“Hayvan Dostu Okul” projesi kapsamında Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, okullara kedi ve köpek evleri yapılarak çocuklara küçük yaştan itibaren hayvan sevgisi aşılanacak.

Alanya 21.11.2019, 16:31
Alanya'da çocuklar, okullarda hayvan sevgisiyle büyüyecek
banner404

HEM çocuklara hayvan sevgisini aşılamak hem de sahipsiz hayvanların okul bahçesinde bakılması ve barındırılması amacıyla hazırlanan “Hayvan Dostu Okul” projesi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı’nın imzaladığı protokolle resmen hayata geçti.

ALANYA BELEDİYESİ OKULLARA KEDİ-KÖPEK EVLERİ YERLEŞTİRECEK

Alanya Belediyesi’nin cadde, sokak ve parklara kazandırdığı kedi-köpek evleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okulların bahçesine de yerleştirilecek. Böylece hem çocuklar hayvan sevgisiyle büyüyecek hem de İlçe genelindeki sahipsiz hayvanların barınma ve bakım sorununa çözüm üretilecek.

ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMENLER SEMİNERLERLE BİLİNÇLENDİRİLECEK

İmzalanan protokolle birlikte Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’nce görevlendirilen yetkililer, her okula belirli aralıklarla düzenleyeceği seminerlerle hayvan bakım ve beslenme konularında bilgilendirme ve rehberlik verilmesi sağlanacak.

YÜCEL: “HAYVAN DOSTU BELEDİYEYİZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, imzalanan protokolün özellikle sahipsiz hayvanlar için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi; “Alanya Belediyesi olarak hayvan dostu belediye kimliğimizi koruyarak geliştirmeye devam ediyoruz. Sahipsiz hayvanlar için oluşturduğumuz Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı hayvan barınağının yanısıra böyle bir projeyle hem çocuklarımıza hayvan sevgisini vereceğiz hem de hayvan dostlarımızın barınma ve beslenme sorununa ciddi bir çözüm üretmiş olacağız. Bu anlamlı projede emeği geçen herkesi kutluyorum”

ER: “ÇOCUKLARIMIZ HAYVANLARI HEM SEVMEYİ ÖĞRENECEK HEM DE BESLEMEYİ”

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, hayvan sevgisinin küçük yaşta verilmesinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu; “Alanya Belediyesi ile imzaladığımız protokolle okullardaki çocuklarımız hayvanlarla iç içe büyüyecek. Böylece hem hayvan sevgisini onlara küçüklükten aşılayacağız hem de sahipsiz dostlarımızın barınma ve beslenme sorununu çözeceğiz.” 

#Alanya #Hayvan Dostu Okul #Alanya Belediyesi #Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü #Alanya Haber #alanya haberleri
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 21 Kasım 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:35
Öğle 12:48
İkindi 15:29
Akşam 17:51
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545