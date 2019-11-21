Alanya'da çocuklar, okullarda hayvan sevgisiyle büyüyecek

HEM çocuklara hayvan sevgisini aşılamak hem de sahipsiz hayvanların okul bahçesinde bakılması ve barındırılması amacıyla hazırlanan “Hayvan Dostu Okul” projesi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Saim Kanlı’nın imzaladığı protokolle resmen hayata geçti.

ALANYA BELEDİYESİ OKULLARA KEDİ-KÖPEK EVLERİ YERLEŞTİRECEK

Alanya Belediyesi’nin cadde, sokak ve parklara kazandırdığı kedi-köpek evleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okulların bahçesine de yerleştirilecek. Böylece hem çocuklar hayvan sevgisiyle büyüyecek hem de İlçe genelindeki sahipsiz hayvanların barınma ve bakım sorununa çözüm üretilecek.

ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMENLER SEMİNERLERLE BİLİNÇLENDİRİLECEK

İmzalanan protokolle birlikte Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’nce görevlendirilen yetkililer, her okula belirli aralıklarla düzenleyeceği seminerlerle hayvan bakım ve beslenme konularında bilgilendirme ve rehberlik verilmesi sağlanacak.

YÜCEL: “HAYVAN DOSTU BELEDİYEYİZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, imzalanan protokolün özellikle sahipsiz hayvanlar için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi; “Alanya Belediyesi olarak hayvan dostu belediye kimliğimizi koruyarak geliştirmeye devam ediyoruz. Sahipsiz hayvanlar için oluşturduğumuz Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı hayvan barınağının yanısıra böyle bir projeyle hem çocuklarımıza hayvan sevgisini vereceğiz hem de hayvan dostlarımızın barınma ve beslenme sorununa ciddi bir çözüm üretmiş olacağız. Bu anlamlı projede emeği geçen herkesi kutluyorum”

ER: “ÇOCUKLARIMIZ HAYVANLARI HEM SEVMEYİ ÖĞRENECEK HEM DE BESLEMEYİ”

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, hayvan sevgisinin küçük yaşta verilmesinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu; “Alanya Belediyesi ile imzaladığımız protokolle okullardaki çocuklarımız hayvanlarla iç içe büyüyecek. Böylece hem hayvan sevgisini onlara küçüklükten aşılayacağız hem de sahipsiz dostlarımızın barınma ve beslenme sorununu çözeceğiz.”