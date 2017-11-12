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Alanya'da çıkan yangında ev küle döndü

Alanya’da 4 katlı bir binanın 2’inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi

Alanya'da çıkan yangında ev küle döndü

Alanya’da 4 katlı bir binanın 2’inci katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi

12 Kasım 2017 Pazar 10:27
Alanya'da çıkan yangında ev küle döndü
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Haber: Erdal ANAK

YANGIN, dün gün saat 15.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Sokakta bulunan Güler Apartmanı’nın 2’inci katındaki Bayram Demir’e ait dairede çıktı. Komşular evden duman çıktığını fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken, diğer odalarda da büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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Son Güncelleme: 12.11.2017 11:00
Anahtar Kelimeler:
Ev YangınıYangınAlanya
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