Alanya'da çıkan yangında ev küle döndü

YANGIN , dün gün saat 15.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Sokakta bulunan Güler Apartmanı’nın 2’inci katındaki Bayram Demir’e ait dairede çıktı. Komşular evden duman çıktığını fark ederek durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evin mutfağı kullanılamaz hale gelirken, diğer odalarda da büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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