Alanya'da çevre peyzaj çalışmaları sürüyor

BELEDİYE; park-bahçe, yeşil alan ve refüjlerde bulunan ağaç ve çeşitli bitkilerin sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmesi için bakım, budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için gerçekleştirilen budama işlemiyle; elektrik tellerine uzanan, araç ve vatandaşların geçişini engelleyen dalların oluşturduğu tehlikenin de önüne geçiliyor.