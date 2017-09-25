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Alanya'da çekilen internet dizisine büyük ilgi

Alanya'da bir grup gencin çektiği internet dizisi ilgi gördü. Çekimlerine İstanbul'da başlanıp Alanya'da devam eden ve tanınmış tiyatro- sinema oyuncusu Turgay Tanülkü'nün de ilk bölümünde rol aldığı dizinin ilk iki bölümü 80 binden fazla kez izlendi

Alanya'da çekilen internet dizisine büyük ilgi

Alanya'da bir grup gencin çektiği internet dizisi ilgi gördü. Çekimlerine İstanbul'da başlanıp Alanya'da devam eden ve tanınmış tiyatro- sinema oyuncusu Turgay Tanülkü'nün de ilk bölümünde rol aldığı dizinin ilk iki bölümü 80 binden fazla kez izlendi

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:33
Alanya'da çekilen internet dizisine büyük ilgi
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KARABÜK'TE Radyo ve Televizyon Programcılığı eğitiminin ardından memleketi Alanya'ya dönen 25 yaşındaki Tunahan Özgür, arkadaşlarının da yardımıyla amatör olarak dizi çekmeye karar verdi. İlk sahnelerini 2014 yılında İstanbul'da çekmeye başladığı ve yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği 'Sirayet' adlı dizi, internette yayınlandığı günden bu yana ilçe halkı tarafından ilgiyle takip edilmeye başladı. İstanbul'da başını belaya sokan iki arkadaşın Alanya'ya gelmesini ve başından geçenleri konu alan dizinin ilk bölümünde ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü de rol aldı. Yaklaşık 25 kişilik kadroyla ilçede çekimleri devam eden dizi, 5'inci bölümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 54 bin, ikinci bölümü ise 30 bin kez izlendi.

'ŞEHRİN BEĞENİSİNE SUNDUK'

Dizi hakkında bilgi veren yönetmen ve oyuncu Tunahan Özgür, hikayenin akıcı ve sürükleyici olduğunu söyledi. Özgür, "Alanya'da yaşıyorum. Alanya'da sinema adına bir şeyler yapmaya çalışan ekibimiz var ve ben de bu ekibin başındayım. Memleketimiz Alanya'ya bir şey katmak adına bir internet dizisi hazırladık ve şehrin beğenisine sunduk. Dizimiz kısa sürede beğenildi. Turgay Tanülkü hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi hiçbir karşılık beklemeden, sırf biz bir yerlere gelelim diye, iyi işler ortaya koyalım diye bizlerle beraber oldu. Büyük minnet borcumuz var kendisine, teşekkür ediyoruz" dedi.

'ZORLUKLAR ÇIKTI'

İnternet dizisi çekerken birçok zorlukla karşılaştıklarını anlatan Özgür, "Bu işten bir menfaatimiz yok. Kar beklentimiz de yok ancak kendi imkanlarımızla ortaya bir şeyler koyduğumuz zaman belirli zorluklar çıktı karşımıza. Hikayemiz İstanbul'dan Alanya'ya gelen iki arkadaşın başından geçenleri konu alıyor. Çekimlere 2 yıl önce başladık. Diziye 2017'de çektiğimiz bölümlerle başlıyoruz, fakat dizide 2014 yılına geri dönüşler var. 2014 görüntülerinde ben 72 kiloyum. Bu yüzden geri kalan görüntüleri çekmek için 2 yıl beklemek zorunda kaldık. Bu süreçte benim kilo almam gerekiyordu. 2017'de ise Alanya'dayız. Alanya bizim memleketimiz. Elimizde bir imkan varsa Alanya'nın hizmetine sunmak için varız. Buranın tanıtımı daha iyi yapılsın diye, sadece turizmi değil, kültürel faaliyetlerle de anılsın diye böyle bir şey yapmak istedik" diye konuştu.

OYUNCULAR ALANYA'DAN

Diziyi çekerken Alanya'nın tarihi ve ören yerlerini kullanmaya özen gösterdiklerini aktaran dizi oyuncusu ve yapım ekibi görevlilerinden Ertuğrul Kaçmar ise şöyle dedi:

"Farklı, değişik mekanlar kullandık ve mekanları da özenle seçtik. Alanya'nın tarihi mekanları olmasına dikkat ettik. Amacımız zaten Alanya'ya güzel şeyler katmak olduğu için bunlar bizim için ön planda oldu. Dizi iyi reaksiyon aldı, Alanyalılar çok beğendi. Dizimiz bir haftada 38 bin kişi tarafından izlendi. Şu an 25 kişilik ekibimiz var. Bazı ana karakterler haricinde diğer oyuncuları ve ekibi Alanya'dan seçmeye çalışıyoruz. Bölümlere göre ekibimiz 50 kişi de oluyor, 10 kişiye de düşebiliyor ama sabit olarak 25 kişilik ekibimiz var."

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaDİZİ ÇEKİMİSİRAYETTunahan Özgür
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