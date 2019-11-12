Alanya'da büyük tehlike! Kazaya davetiye çıkarıyor

ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi, Mithat Görgün Caddesi üzerinde bulunan rögarın yarı açık kapağı, olası bir kazaya davetiye çıkarıyor. Öğrencilerin okula gitmek için kullandığı cadde üzerindeki yerinden oynamış kapak, taş yardımı ile sıkıştırılmış. Okul yolundaki çocukların zaman zaman oyun oynadığı sözkonusu rögar kapağının bir an önce onarılmasını isteyen vatandaşlar, Alanya Belediyesi yetkililerinden sosyal medya üzerinden yardım istediler.