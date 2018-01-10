alanya da bu istinat duvarı tehlike saçıyor

ALANYA’DA Büyükhasbahçe Mahallesi, Köşkyolu Sokak üzerinde bulunan istinat duvarlarındaki kayma bölge halkını tedirgin ediyor. Sokak üzerinde bulunan Doğa Apartmanı arkasında kalan istinat duvarı nedeniyle vatandaşlar tedirgin. Duvarda çok ciddi bir kayma olduğunu belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ediyor. Alanya Belediyesi, Çözüm Masası’na it resmi Fecabook sayfasına gönderilen fotoğraflarda duvarda yaşanan deformasyon dikkat çekiyor.

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