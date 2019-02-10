'Alanya'da bu ayıp ortadan kaldırılmalı'

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adının Alanya’da neden bir bulvar veya caddeye verilmediğini sordu. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi bu ayıbın ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan Dim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Gezip gördüğüm bir çok şehrin önemli siyasetçilerinin adı bulvar ve caddelere veriliyor. Alanya’nın bağrından çıkan ve başarılı bir Dışişleri Bakanı olarak siyasete damga vuran Mevlüt Çavusoğlu adı daha yok. Martta Belediye Meclisi son toplantısında bu ayıbı ortadan kaldırmalı” dedi.