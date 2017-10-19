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Alanya'da bisiklet parkı problemi isyan ettirdi

Hacet Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu önünde bisiklet parkı olmadığı için rastgele konulan bisikletler görüntü kirliliği oluşturuyor. Okul yönetiminin yansıra vatandaşta durumdan rahatsız

Alanya'da bisiklet parkı problemi isyan ettirdi

Hacet Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu önünde bisiklet parkı olmadığı için rastgele konulan bisikletler görüntü kirliliği oluşturuyor. Okul yönetiminin yansıra vatandaşta durumdan rahatsız

19 Ekim 2017 Perşembe 14:48
Alanya'da bisiklet parkı problemi isyan ettirdi
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ALANYA bisiklet kullanımı ile öne çıkmış bir ilçe olmasına rağmen bisiklet alt yapısına yeterince önem verilmiyor. Alanya Belediyesi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve güvenli sürüş için bisiklet sürücülerini araç trafiğinden ayırmak için bisiklet yolları yapsa da eksiklikler devam ediyor. Bu eksikliklerden biri de bisiklet parkları. Şehrin merkezinde yeterince olmayan bisiklet parkları nedeniyle yol kenarındaki ağaçlar, trafik levhalarını bisikletler kaplıyor. Bu durum görüntü kirliliği de oluşturuyor. 
Özellikle Hacet Mahallesindeki Atatürk Ortaokulu'na yakın mahallelerde oturan öğrenciler bisiklet kullanımını sürdürmekte böylece ulaşım ücretinden kurtulmakta. Öğrenciler okullarına geldiği zaman bisikletini park edebileceği yer olmadığı için gelişi güzel bir şekilde bisikletlerini, ağaçlara, direğe, trafik levhalarına ve binaların duvar korkuluklarına kilitliyor. Onlarca bisiklet biraya geldiğinde ise Alanya’ya yakışmayan görüntü ortaya çıkıyor. 
Bu durumdan bisiklet sürücüleri, öğrenciler ve öğretmenlerde rahatsız.  Bisikletlerini rast gele kilitlemek istemediklerini ancak güvenli parklar yapıldığı takdirde bisikletlerini parka bırakabileceklerini ifade ediyorlar.

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Son Güncelleme: 19.10.2017 14:55
Anahtar Kelimeler:
Bisiklet ParkıBisikletAlanya
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Bir vatandaş 2017-10-19 15:12:08

Alanya'da ve ülkemizin genelinde adam yerine konulmak için motorlu bir şeye bineceksin. Bisikletli veya yaya isen hiç bir hakkın olamaz maalesef.

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