Alanya'da bisiklet parkı problemi isyan ettirdi

ALANYA bisiklet kullanımı ile öne çıkmış bir ilçe olmasına rağmen bisiklet alt yapısına yeterince önem verilmiyor. Alanya Belediyesi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve güvenli sürüş için bisiklet sürücülerini araç trafiğinden ayırmak için bisiklet yolları yapsa da eksiklikler devam ediyor. Bu eksikliklerden biri de bisiklet parkları. Şehrin merkezinde yeterince olmayan bisiklet parkları nedeniyle yol kenarındaki ağaçlar, trafik levhalarını bisikletler kaplıyor. Bu durum görüntü kirliliği de oluşturuyor.
Özellikle Hacet Mahallesindeki Atatürk Ortaokulu'na yakın mahallelerde oturan öğrenciler bisiklet kullanımını sürdürmekte böylece ulaşım ücretinden kurtulmakta. Öğrenciler okullarına geldiği zaman bisikletini park edebileceği yer olmadığı için gelişi güzel bir şekilde bisikletlerini, ağaçlara, direğe, trafik levhalarına ve binaların duvar korkuluklarına kilitliyor. Onlarca bisiklet biraya geldiğinde ise Alanya’ya yakışmayan görüntü ortaya çıkıyor.
Bu durumdan bisiklet sürücüleri, öğrenciler ve öğretmenlerde rahatsız. Bisikletlerini rast gele kilitlemek istemediklerini ancak güvenli parklar yapıldığı takdirde bisikletlerini parka bırakabileceklerini ifade ediyorlar.
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İyi Seyirler.
Alanya'da ve ülkemizin genelinde adam yerine konulmak için motorlu bir şeye bineceksin. Bisikletli veya yaya isen hiç bir hakkın olamaz maalesef.