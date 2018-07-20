Alanya'da bir garip olay: Bu tuvaleti görenin ağzı açık kalıyor

PLAJA gelen tatilcilerin büyük bir mağduriyet yaşadığı bölgede adeta bir insanlık ayıbı yaşanıyor. Çekim yapan Dim TV (dimtv.tv) ekibini gören ve demeç vermekten çekinen ancak bu tuvaletlerin anahtarının kendilerinde olduğunu söyleyen büfe çalışanları ise tuvaletlerin kapalı olmasına ilişkin, "Biz burayı bilerek açık bırakmıyoruz. Anahtarı bizde. Buraya gelen herkes anahtarı isteyip kullanabilir. Açık kaldığı zaman amacı dışında kullanılıyor" dediler. Büfe çalışanlarının bu cevabına ilişkin ise bazı vatandaşlar, "Sürekli temizlik sorunu olmasın diye kapıları açmıyorlar" diyerek tepki gösterdiler.

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Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:23