Alanya'da bir garip olay: Bu tuvaleti görenin ağzı açık kalıyor

Dün ekranlara taşınan Mahmutlar Mahallesi'ndeki sahil tuvalet ve duşa kabin sorunlarına bir yenisi de Cumhuriyet Mahallesi'nden eklendi. Milli Egemenlik Stadı karşısında bulunan tuvaletlerin de kapıları tıpkı Mahmutlar'daki tuvaletlerde olduğu gibi kilitli

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Alanya'da bir garip olay: Bu tuvaleti görenin ağzı açık kalıyor
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PLAJA gelen tatilcilerin büyük bir mağduriyet yaşadığı bölgede adeta bir insanlık ayıbı yaşanıyor. Çekim yapan Dim TV (dimtv.tv) ekibini gören ve demeç vermekten çekinen ancak bu tuvaletlerin anahtarının kendilerinde olduğunu söyleyen büfe çalışanları ise tuvaletlerin kapalı olmasına ilişkin, "Biz burayı bilerek açık bırakmıyoruz. Anahtarı bizde. Buraya gelen herkes anahtarı isteyip kullanabilir. Açık kaldığı zaman amacı dışında kullanılıyor" dediler. Büfe çalışanlarının bu cevabına ilişkin ise bazı vatandaşlar, "Sürekli temizlik sorunu olmasın diye kapıları açmıyorlar" diyerek tepki gösterdiler.

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Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:23
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