Alanya'da bir ceset daha bulundu! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu..Yeni Alanya 52 yaşında, Evine kabloyla girmek isteyince öldü, Şehit Aksoy dualarla anılacak... Hepsi ve daha fazlası Dim Tv Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!
ALANYA GÜNDEMİNDE BUGÜN NELER VAR?
YENİ ALANYA 52 YAŞINDA
MANAVGAT’TA ÇALDI ALANYA’DA YAKALANDI
EVİNE KABLOYLA GİRMEK İSTEYİNCE!
DENİZDEN CANLI’NIN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI
ÇIPLAKLI’DA ORMAN YANGINI
SÜLEYMANCILARA KERMES ŞOKU
ŞEHİT AKSOY DUALARLA ANILACAK
DİM TV ÇAYARASI’NDAYDI
ACENTALARIN SORUNLARI İĞNELİ FIÇI’DA
TÜRSAB ALANYA’DA SEÇİM VAR! *
DEMİR’DEN KAHRAMANA ALANYA ŞALVARI
BALON BALIĞI GERÇEĞİ!
AZERBAYCAN’LA VİZELER KALKTI
PAYALLAR SANAYİ YOLU ASFALTLANIYOR *
AKIN VAR ‘DENİZE’ AKIN
HEPSİ VE DAHA FAZLASI CEREN ŞAHİN'LE DİM TV HAFTA SONU ANA HABER'DE
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.