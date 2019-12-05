Alanya'da Başhekim hastaları evlerinde muayene etti 

BAŞHEKİM Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ile birlikte evde bakım hizmeti alan hastaları yerinde ziyaret etti. Engelli hastaların ve hasta yakınlarının sağlık sorunlarını dinleyen Lakadamyalı, hastaların bakım ve muayeneleriyle birebir ilgilendi. Hastaneye bağlı evde sağlık hizmeti alan yaklaşık bin 190 hastanın olduğunu belirten Lakadamyalı, her gün aktif olarak 20 hastanın ziyaret edildiğini açıkladı. Başhekim Lakadamyalı, ”Yatağa bağlı ve başkasının bakımına muhtaç olan hastalarımız evde sağlık hizmeti kapsamında yer almaktadır. Bizler hastalarımızın evde muayene ve tedavi, tıbbi bakım, rehabilitasyon hizmetleri, ilaçlarının reçete edilmesi, tıbbi cihaz ile malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olmaktayız. Gerçekten engelli hastalarımız ve yakınlarının yaşamları çok zor. Onların yaşamlarını bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek ise bizleri mutlu etmektedir. Bugün onlarla birebir vakit geçirmek ve dinlemek istedim. Kendilerine ev sahiplikleri için teşekkür ederim” dedi. Hasta yakınları ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek verilen bu hizmetten dolayı Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler