Alanya'da başarılı öğrenciler 5 yıldızlı tatil yapacak

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, öğrencilerin tatil yaparak motivasyonlarının yükseleceğini söyledi. Başkan Türel'in 3 yıldır sürdürdüğü ve öğrencilerin motivasyonunu

yükseltmek amacıyla büyük önem taşıyan ‘Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek’ projesinin dördüncüsü için Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKTOB arasında protokol imzalandı. Başkanlık katında düzenlenen imza törenine Başkan Menderes Türel, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı katıldı. Başkan Menderes Türel, Büyükşehir Belediyesi’nin artık yerel yönetim hizmetlerinde insanın doğumundan ölümüne kadar, yaşamın her noktasında müthiş projeler ortaya koyduğunu belirterek, belediyeciliğin sadece yol, su, altyapı, üstyapı, peyzaj çalışmalarından ibaret olmadığını, insan yaşamının her noktasında da vatandaşın yanında olduğunu hissettiren bir anlayış sergilediklerini söyledi.

ALANYALI ÖĞRENCİLER DE DAHİL

Başkan Türel, “5 yıldızlı tatille öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim yaşamlarına daha moralli bir şekilde devam etmelerine imkan sağlıyoruz. Bunu Türkiye’de ilk defa uygulamaya koyan Antalya Büyükşehir Belediyesidir. 4’üncü kez gerçekleştiriyoruz. Her sene Alanya’dan Gazipaşa’ya, Korkuteli, Elmalı’dan, Gündoğmuş, Akseki’ye kadar devlet okulu, özel okul ayırt etmeden bütün okul birincisi olan kardeşlerimizi aileleri ile birlikte sömestrde 3 gün 5 yıldızlı konaklama tesislerinde misafir ediyoruz ve onlara bir moral motivasyon sağlıyoruz. Bu yıl 768 okul birincisini 1536 yakını ile birlikte, toplam 2 bin 304 kişiyi tatile gönderiyoruz" dedi.