Alanya'da avokadoda 15 milyon adet üretim hedefi

ANTİOKSİDAN özelliğiyle bilinen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. 2013'te 524 dekar alanda yapılan avokado üretimi, 4 kat artarak 4 bin 200 dekar alana ulaştı. İlçede 130 bin civarında ağaçtan üretim yapılırken narenciyeye göre dekar başına karı 3 kat yüksek olan avokadonun bu yıl 15 milyon adet üretimi bekleniyor.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, avokadonun ilçede 1930 yıllardan bu yana üretildiğini söyledi. Musluoğlu,"Alanya'da şuanda 130 bin civarında avokado ağacı var. Yine bu yılda 30-35 bin civarı avokado fidanı toprağa dikildi. İlçede 4 bine yakın avokado üreticisi var" dedi.

"Birçok avokado üreticisi kendi imkanlarıyla bahçe kurdu"

Birçok avokado üreticisinin kendi imkanlarıyla bahçe kurduğu hatırlatan Musluoğlu, bu konuda devletten bir destek olmadığını söyledi. Musluoğlu, "Sadece Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden aldığımız sertifikalı fidanlarla bahçe kuran arkadaşlarımıza fidan desteği var. Bazı bahçelerde de sertifika sorunu olduğundan dolayı destek alamıyor. Alanya'daki üretici avokadoyu bu hale kendi imkanlarıyla getirdi. Dolasıyla ilgili kurumlarla tropikal meyvelerle akalı görüşmeler yaptım. Fidan temininde de zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Bu sene avokadoda da aynı şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü yeni bahçe kuracak olan arkadaşlar var. Bizler de yardımcı olamayabiliyoruz. Diğer sektördeki arkadaşlarımız da avokado fidanı üretmesine rağmen yine yetersiz kalıyor. Benim buradan bir talebim olacak. Özellikle Tarım Bakanlığından, lütfen tropikal meyveleri artık ithal etmeyelim. Kendi üretimimiz bize fazlasıyla yetiyor. Bizim topraklarımızda her çeşit ürün var" diye konuştu.

"Biz ihtiyaçlara cevap veremez hale geldik"

Avokadonun tropikal bir ürün oluşundan dolayı sadece Akdeniz bölgesinde yetiştiğinin altını çizen Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise, yoğun olarak yetişen bölgenin Alanya olduğu ifade etti. Sevilgen, "Avokado Antalya'dan Anamur'a kadar yetişen bölgelerde Alanya bölgesinde daha yoğunlukta. Avokado üretimi her geçen gün çoğalıyor. Biz ihtiyaçlara cevap veremez hale geldik. Ukrayna, Azerbaycan ve İran gibi ülkelere ihracatlar yaptık. Yurt içinde de birçok alışveriş merkezleri avokadoyu istiyor" şeklinde konuştu.

"Avokado fiyatları uygun"

Avokado fiyatlarının uygun olduğunu belirten Sevilgen, üreticilerin de bu durumdan memnun olduklarını aktardı. Sevilgen, "Yalnız üretimde biraz sıkıntılar yaşanıyor. Avokado ağacı dikim yapıldıktan sonra 4 yıl ürün vermiyor ve buna çiftçi dayanamıyor. Biraz da bu konuyla alakalı devletten yardım bekliyoruz. Bu sene biraz havaların sıcak geçmesinden dolay biraz döküm oldu. Yüzde 30-40 oranında dökülmeler oldu. Ondan dolayı avokado şuan toptan fiyatı 3 liraya kadar satılıyor. Perakende fiyatı ise 4-5 liraya kadar çıkabiliyor. Geçen yıl Alanya'da 18-20 milyon adet kadar bir üretim oldu. Yalnız bu sene 15 milyon adedi geçen üretim olacağını beklemiyoruz" dedi.

"Avokado kesinlikle tüketilmesi gereken bir ürün"

Avokadonun besin içeriği açısından çok zengin olduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Meryem Yıldırım da, vücut için kesinlikle tüketilmesi gereken bir meyve olduğunu söyledi. Yıldırım, "Avokado yemeğin kesinlikle lezzetini değiştirmiyor. Sadece içerisindeki zengin besinden dolayı farklı bir lezzet katıyor. Özellikle salata ve garnitür olarak kullan avokadoyu herkesin yemesini tavsiye ederim. Yüzde 13.6'dan fazla yağ içermektedir. Bu da vücudun ihtiyacı olan doymamış yağ asitlerinden dolayı karaciğer yağlanmasını korumaktadır" diye konuştu.