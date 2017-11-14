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Alanya'da Atatürk Anıtı önünde dehşet! Kendini kesti

Alanya’da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen şahıs, kendini kesici aletle yaraladı. Polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs teslim oldu

Alanya'da Atatürk Anıtı önünde dehşet! Kendini kesti

Alanya’da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen şahıs, kendini kesici aletle yaraladı. Polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs teslim oldu

14 Kasım 2017 Salı 16:31
Alanya'da Atatürk Anıtı önünde dehşet! Kendini kesti
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OLAY, saat 14.00 sıralarında Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde meydana geldi.  Edinilen bilgilere göre, daha öncede buna benzer eylemleriyle tanınan ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Salih G. (40), elinde alkol şişesiyle Atatürk Anıtı önüne geldi. Burada bir süre bekleyen şahıs, daha sonra çığlık atarak sinir krizi geçirdi ve kendini kesici aletle yaralamaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen şahıs teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Salih G.’ye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerine yapılarak, daha sora tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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