Alanya'da Altın kepçe ödülleri dağıtıldı

ALANYA BELEDİYESİ VE ALTIN KEPÇEYE TEBRİK YAĞDI

Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 6. Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması’nın ödül töreninde katılımcılardan Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar Derneğine tebrik yağdı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve AKPAD Başkanı Fatih Saray’ın konuşmasını alkışlayan katılımcılar böyle bir organizasyonun düzenlenmesine destek veren başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere AKPAD’a, ALTİD’e, ana sponsor Öztiryakilere, diğer sponsorlara ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

ALTIN KEPÇE VE İPEK KOZASI TABLO HEDİYE EDİLDİ

Ödül töreninde jüri üyelerine, gurmelere, sponsorlara ve yarışmaya destek veren STK temsilcilerine Alanya Belediyesi tarafın hazırlanan yöresel yemek kitabı, ipek kozası tablo ve AKPAD tarafından hazırlanan altın kepçe hediye edildi.

BAŞKAN YÜCEL’E ROMANYA’DAN GASTRONOMİ DİPLOMASI

Türkiye’yle birlikte 7 ülkenden toplam 615 aşçının yarıştığı organizasyonda yapılan yemekleri İsrail, Filistin, Yunanistan, Romanya, Makedonya ve Brezilya’dan gelen jüri üyeleri de değerlendirdi. Organizasyona hayran kalan Romanyalı jüri üyesi Pauleugen Siserman, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e “Gastronomi ve Misafirperverlik” Diploması verdi.

5 KATEGORİDE 615 AŞÇI YARIŞTI

3 gün süren organizasyonda Yöresel Yemekler, Display, Profesyonel Şefler, Lise Düzeyi Öğrenciler ve Üniversite Düzeyi Öğrenciler olmak üzere 5 kategoride toplan 615 aşçı yarıştı. 27-28-29 Ekim tarihleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışta yemekler usta şefler, gurmeler, tv yemek programcısı ve yerel katılımcılardan oluşan jüri tarafından hem lezzet hem de sunum açısından değerlendirmeye alındı. Üyeler 3 gün boyunca yemeklerin tadına bakıp hem lezzet hem de görsel sunumları için puan vererek yarışmanın en iyi aşçılarını belirledi. Yarışmaya, İsrail, Filistin, Yunanistan, Romanya, Makedonya ve Brezilya’dan da aşçılar katıldı.

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