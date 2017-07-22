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Alanya'da Alman Turist Evinde Ölü Bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan Alman Turist Peter Michel Glasen(64) evinde ölü bulundu. Alman Turisttin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alanya'da Alman Turist Evinde Ölü Bulundu

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan Alman Turist Peter Michel Glasen(64) evinde ölü bulundu. Alman Turisttin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:21
Alanya'da Alman Turist Evinde Ölü Bulundu
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesi Konut Apartmanı 42-D.10 yerleşik olarak yaşayan 64 yaşındaki Alman Peter Michel Glasen evinden kötü kokuların gelmesi üzerine apartman sakinleri Jandarmaya haber verdi. Mahmutlar Jandarma ekipleri nöbetçi Savcılıktan aldıkları talimatla çilingir vasıtasıyla eve girdi.Jandarma mutfakta Alman Peter'in cansız bedenine ulaştı.
Cumhuriyet Savcılıkca incelenen cesed otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlman TuristMahmutlar
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