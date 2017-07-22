Alanya'da Alman Turist Evinde Ölü Bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi Barboros Caddesi Konut Apartmanı 42-D.10 yerleşik olarak yaşayan 64 yaşındaki Alman Peter Michel Glasen evinden kötü kokuların gelmesi üzerine apartman sakinleri Jandarmaya haber verdi. Mahmutlar Jandarma ekipleri nöbetçi Savcılıktan aldıkları talimatla çilingir vasıtasıyla eve girdi.Jandarma mutfakta Alman Peter'in cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet Savcılıkca incelenen cesed otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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