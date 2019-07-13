Alanya'da AKP'li ismin acı ölümü! Tüm detaylar Ceren Şahin'le Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu..Alanya'da AKP'li ismin şok ölümü!, Alanya'da korkutan otel yangını: Disko cayır cayır yandı!, Alanya'da serinlemek için girdiği denizden bir daha çıkamadı... Hepsi ve daha fazlası Dm Tv Hafta Sonu Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı Ceren Şahin'le Ana Haber Bülteni, her hafta sonu saat 18:00'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın!