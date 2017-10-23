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Alanya'da akıma kapılan sera ustası hayatını kaybetti

Alanya'da elektrik akımına kapılan usta bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Alanya'da akıma kapılan sera ustası hayatını kaybetti

Alanya'da elektrik akımına kapılan usta bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:24
Alanya'da akıma kapılan sera ustası hayatını kaybetti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan bir kişi, İstanbul'da 7 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Elikesik Mahallesi Dolular mevkiinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki sera ustası Mehmet Yanılmaz, çalışma yaptığı seranın üzerinde yanlışlıkla elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve acı için kıvranan Yanılmaz, çığlıklarına çevredekiler yetişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı Yanılmaz’ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradan da İstanbul bulunan özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yanılmaz, bir haftalık yaşam savaşına yenik düştü. Evli ve 3 çocuk babası olan Yanılmaz’ın cenazesi ailesi tarafından bugün teslim alınacağı yarın ise Toslak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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Alanya'da feci iş kazası! Elektrik akımına kapılan kişi yaşam savaşı veriyor
Alanya'da feci iş kazası! Elektrik akımına kapılan kişi yaşam savaşı veriyor
Son Güncelleme: 23.10.2017 14:31
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