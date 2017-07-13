alanya da ahşap direk dönemi bitti

Haber: Alper KUTAY
ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Vadisi'nde iki hafta önce çıkan orman yangınının, hemen alev alan ahşap elektrik direkleri ve sıcaktan gevşeyen elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu yaşandığı iddiaları üzerine harekete geçen AEDAŞ Doğu Bölge Müdürlüğü, Demirtaş'a bağlı bir başka mahalle olan Aliefendi'de elektrik hatlarını sağlamlaştırmaya başladı. Ahşap direklerin yerine beton direkleri monte etmek için düğmeye basan AEDAŞ, şimdilik sadece ana hatlarda, trafoların bulunduğu bölgelerde çalışma yapıyor. Bölgeye toplam 106 beton direk dikileceği ve direklerin bugün Aliefendi'ye tırlarla getirildiği bildirildi. Aliefendi Mahallesi Muhtarı Yusuf Apaydın, çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'e ve AEDAŞ Doğu Bölge Müdürü Yunus Başarı'ya teşekkür etti.
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İyi Seyirler.
kardeşim sapadere tırılar beldibi fakırcalı başköy bu köylerin hepsının elektrik direkleri AHŞAP DİGİN BAKIN