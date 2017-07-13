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Alanya'da ahşap direk dönemi bitti

Sapadere yangını sonrası düğmeye basan AEDAŞ, Aliefendi Mahallesi sınırındaki ahşap direkleri sökerek 106 beton direk dikme çalışmalarına bugün başladı

Alanya'da ahşap direk dönemi bitti

Sapadere yangını sonrası düğmeye basan AEDAŞ, Aliefendi Mahallesi sınırındaki ahşap direkleri sökerek 106 beton direk dikme çalışmalarına bugün başladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:29
Alanya'da ahşap direk dönemi bitti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Vadisi'nde iki hafta önce çıkan orman yangınının, hemen alev alan ahşap elektrik direkleri ve sıcaktan gevşeyen elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu yaşandığı iddiaları üzerine harekete geçen AEDAŞ Doğu Bölge Müdürlüğü, Demirtaş'a bağlı bir başka mahalle olan Aliefendi'de elektrik hatlarını sağlamlaştırmaya başladı. Ahşap direklerin yerine beton direkleri monte etmek için düğmeye basan AEDAŞ, şimdilik sadece ana hatlarda, trafoların bulunduğu bölgelerde çalışma yapıyor. Bölgeye toplam 106 beton direk dikileceği ve direklerin bugün Aliefendi'ye tırlarla getirildiği bildirildi. Aliefendi Mahallesi Muhtarı Yusuf Apaydın, çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'e ve AEDAŞ Doğu Bölge Müdürü Yunus Başarı'ya teşekkür etti.

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alanya da ahşap direk dönemi bitti
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recep 2017-07-14 08:15:53

kardeşim sapadere tırılar beldibi fakırcalı başköy bu köylerin hepsının elektrik direkleri AHŞAP DİGİN BAKIN

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