Alanya'da adliye inşaatında duygulandıran görüntü: Ata böyle anıldı

ALANYA'DA Çevreyolu üzerinde yapımı devam eden Alanya Adliyesi Ek Hizmet Binası inşaatında çalışan personel 10 Kasım'da Ata'yı unutmadı. Çalışanlar saatler 09:05 de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Portresi ve dev Türk bayrağının asılı olduğu platformu 80 metrelik vinçle asker selamıyla gönlere çekti. Bu anlamlı çalışmayı hazırlayan SİMYA Mimarlık Mühendislik Alanya Adliye Binası Proje Müdürü ve Şantiye Şefi Zeki Bölükbaş yaptığı açıklamada, " Yapmış olduğumuz inşaatta, bütün personelimizle Atamızı 79'ncu ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle andık. Atamızı unutmadığımızı bu vesileyle bir kez daha göstermiş olduk" dedi.