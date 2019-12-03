Alanya'da 6 günde 1003 gıda denetlendi
Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı ile 81 ilde eş zamanlı olarak geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerinde 1003 gıda denetlendi.11 işletmeye ceza uygulandı
Mehmet AL
ALANYA İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı ile 81 ilde eş zamanlı olarak geçen hafta yapılan gıda denetimlerinde, Alanya'da 6 günde 1003 gıda denetimi yapıldığını belirtti. Yapılan 6 günlük denetimlerde 11 işletmeye ceza uygulandığını belirten
Rüzgar, 1.gün Alanya'da et ve et ürünleri işletmelerine, 2. gün süt ve süt ürünleri işletmelerine, 3. gün ekmek fırınları ve pastanelerine, 4. gün okul kantini ve yemekhanelere, 5. gün kasap ve et ürünü satan işyerlerine, 6. gün restoran, otel ve gıda satan işyerlerinin kontrol edildiğini söyledi. Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Yıl boyunca 6150 gıda denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 133 işletmeye idari para cezası uygulandı.' ifadelerini kullandı.
Rüzgar, 'Denetimlerimiz devam edecek ve gelen şikayetleri anında değerlendirerek işyerlerini sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Bizim önceliğimiz halkın sağlığıdır.' dedi.
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