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Alanya'da 27 derecede deniz keyfi devam ediyor

Yurdun doğu kesimlerini etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı hayatı felç ederken, Alanya'da hava sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaştı

Alanya'da 27 derecede deniz keyfi devam ediyor

Yurdun doğu kesimlerini etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı hayatı felç ederken, Alanya'da hava sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaştı

17 Ekim 2017 Salı 09:40
Alanya'da 27 derecede deniz keyfi devam ediyor
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GÜNEŞLİ havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava ve doğuda ise kar yağışı etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının ise yüzde 28 ölçüldüğü ilçede tatilciler, Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler ise kendilerini mavi sulara atarken bazıları ise kumlara kendilerini güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu.

"Alanya çok güzel"

Rusya’dan Alanya’ya tatile gelen Rus uyruklu Veronika Kuznetsova ve Sofia Balandina Alanya’nın çok güzel olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: Alanya’ya çok güzel. Tatil yaptığımız en güzel yerlerden bir tanesi ve sıcakkanlı misafirperver insanlarla dolu. Deniz keyfi yapmak burada çok güzel” dediler.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, güneşli ve sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 17.10.2017 09:54
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuDeniz KeyfiAlanya
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