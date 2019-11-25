Alanya'da 24 Kasım Eğitimciler Tenis Turnuvası sonuçlandı

TURNUVAYA Türkiye’nin farklı illerinden eğitimciler katıldı. Turnuvada Şampiyon Alanyalı eğitimciler oldu. Erkelerde Oğuz Şatır birinci, Emrah İsmet Elvanlı ikinci, Bayanlarda Derya Keser birinci, Alev Badem ikinci oldu. Ödül törenine Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Dereceye girenler şöyle;

EĞİTİMCİ BAYANLARDA EĞİTİMCİ ERKEKLER ÜNİVERSİTELİLER

1.DERYA KESER 1. OĞUZ ŞATIR 1. HAKAN İLKILIÇ

2.ALEV BADEM 2. EMRAH İSMET ELVANLI 2. K. BATUHAN ÇEVİK

10 YAŞ BAYANLAR 10 YAŞ ERKEKLER 12 YAŞ ERKEKLER

1. NİSAN ÇİÇEK 1. DORUK ŞAHİN 1. SELİM BADEM

2. İREM TOPAL 2. YAVUZ SALİH KARINCA 2. DEMİRKAN DEMİR

3. ASYA ÖZTÜRK 3. MURAT GÜLÜMSER 3. ATIL ERTÜRK

4. ZEYNEP ERGEN 4. HASAN SOY 4. BERAT ALTOP

14 YAŞ BAYANLAR 14 YAŞ ERKEKLER FAİR PLAY

1. DİLARA ASLAN 1. K. EMRE ÇAĞRICI 1. EYLÜL PEKDEMİR

2. EKİNSU ÇOBAN 2. YİĞİT ALPAGUT 2. ZEYNEP ŞİFA YILDIRIM

3. EVA KLİNVHEVA 3. HAZAR UYSAL

4. NAZ DAR 4. AREN SÜMBÜL