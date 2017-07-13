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Alanya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirildi.

Alanya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:10
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MİLLİ Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa kurum müdürü Hüseyin Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran tilavetiyle devam etti. Sonra bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Er, "15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlayacak olusak, 22.00'da Genelkurmay Başkanlığı'nda silah sesleri duyuldu. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri bir grup asker tarafından kapatıldı. 23.24'de başkentin Gölbaşı ilçesinde Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi bombalandı. 23.30'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar rehin alındı. 00.01'de Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti. 00.09'da Milli İstihbarat Teşkilatı binasına ateş açıldı. 00.13'de TRT'den korsan bildiri yayınlandı. 00.26'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı meydanlara davet etti. 00.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez talimatıyla 81 ilde bütün camilerde salalar okunmaya başladı. Aziz milletimiz sokaklara akın etti.Tankların önüne yattı, üstüne çıktı. Kadın, çoluk çocuk, yetişkin, genç vatanına sahip çıkmak için abdest alıp şahadet şerbeti içmeye akın akın koştu. Nitekim 249 şehidimiz vatan uğrunda can verdi. 01.01'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenlendi. 02.42'de TBMM hainler tarafından bomlalandı. 04.42'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel hainler hainler tarafından ablukaya alındı. Bütün bu ayrıntıları unutmayacağız, unutturmayacağız. İhanetin bu boyutuna karşın aziz milletimiz gösterdiği destansı direnişle bütün dünyaya şu gerçeği milletçe bir kere daha haykırmış olduk. İçerde ya da dışarda hiçbir güç, şer odapı bu milletin bağımsızlık ülküsünü yıkamaz, yıkamayacaktır.Tarih boyunca hiçbir dönemde esaret altına girmeyen milletimiz ilelebet bağımsız kalacaktır. Sonuç olarak 15 Temmuz ay yıldızla şanlı direnişin buluşması. 15 Temmuz demokrasi bayramı, bu ülkenin dillere destan tarihinin adıdır. 15 Temmuz gecesi sayısız kahramanlık destan yazan 249 şehidimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, 2193 gazimize ve o gün meydanlara koşan aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. 15 Temmuz ile ilgili video sunumunun ardından program şiirler ve  kompozisyon okunmasıyla devam etti. Program şehitler için edilen duayla sona erdi.

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Son Güncelleme: 13.07.2017 17:35
Anahtar Kelimeler:
Şehitleri Anma ProgramıDemokrasi ZaferiDarbe Girişimi15 TemmuzAlanya
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