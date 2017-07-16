Alanya'da 15 Temmuz nöbeti sürüyor

15 TEMMUZ hain darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle dün başlayan anma programı bugün de devam ediyor. Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar demokrasi nöbetini sürdürüyor. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ile partililerin de katıldığı ve Kuran tilaveti sunulan programın ardından bugün saat 00.00'a kadar demokrasi nöbeti tutulacak.