Alanya Çıtırım'da özel buluşma

ÇITIRIM Pastanesi'nin ev sahipliğinde Kestel şubesinde gerçekleşen etkinliğe huzurevi sakinleriyle birlikte huzurevi destekçisi gönüllü aileler de katıldı. Organizasyon hakkında bilgiler veren Alanya Huzurevi Müdürü Sabit Demir, bu organizasyon ile tüm huzurevi sakinlerinin moral depolama şansı elde ettiğini söyledi. Huzurevine destek çıkan tüm hayırseverlere teşekkür eden Demir, "Huzurevi sakinlerimiz devletimizin güvencesi altındalar. Bizler kendilerinin fiziksel ve ekonomik tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz ancak sosyalleşmeye de ihtiyaçları oluyor" dedi.

'ALANYA'NIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ'

Demir, şunları söyledi: "18-24 Mart tarihleri Yaşlılara Saygı Haftası olarak uzun yıllardır ülkemizde kutlanıyor. Biz de bu hafta çerçevesinde şehrimizde farklı etkinlikler yapalım, yaşlılarımıza yapılan hizmetlerimizi toplumla paylaşalım, onlara sunulan hizmetlerin kalitesinin daha iyi anlaşılabilmesi ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak adına bir dizi etkinlikler yapalım dedik. Toplumumuzdan da gerekli geri dönüşleri aldık. Huzurevimizde bulunan sakinlerimiz devletimizin himayesinde olmakla birlikte Alanya'nın anne ve babaları konumundalar. Onların fiziksel, sosyokültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması anlamında topyekün bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da huzurevimizin sakinlerine kahvaltı organize ettik. Çıtırım Pastanesi Kestel Şubesi'nde onlarla bir araya geldik, tüm destekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Huzurevimizde bulunan misafirlerimizin moral ve motivasyonları bu tür etkinliklerle yükseliyor. Onların sosyalleşmesine büyük katkı sağlıyor. Ben bu tür organizasyonları düşünen tüm destekçilerimizden, hayırseverlerimizden bizlerle iletişime geçmelerini rica ediyorum. Bu organizasyonu gerçekleştiren Çıtırım Pastanesi'ne de tüm huzurevi sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.