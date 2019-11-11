Alanya CHP’de demokrasi yarışı başladı

DELEGE seçimleri için genel merkezden gelen talimatlar ışığında bir tarih belirleyen CHP, 11 Kasım ve 25 Kasım arasında delegelerini belirleyecek. 14 günlük süreçte Alanya'da mahallelere tek tek sandık konulacak ve CHP’li üyeler oylarını kullanarak delegeleri belirleyecek. Seçimler bugün CHP İlçe Teşkilatı’nda başladı. Üyeler teşkilat binasına gelerek oylarını kullandı. CHP’nin adaylıklarını ilan eden üç başkan adayı da üyeleri kapıda karşıladı. Mevcut ilçe başkanı Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı, demokrasi yarışına dahil olduklarını ve kongrede kazananın CHP olacağını ifade ettiler.