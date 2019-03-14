Alanya CHP'den Tıp Bayramı kutlaması

YAYINLADIĞI mesajında Karadağ şu ifadelere yer verdi,: "Yalnızca doktorlar tüm umudumuz bittiğinde yanımızda olurlar" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, tüm tıp çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Her mart ayının 14'ünde kutlanan ve Türkiye'de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olan Tıp Bayramı ile ilgili Alanya'nın dinamiklerinden de mesajlar gelmeye devam ediyor. Karadağ, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tüm tıp çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”