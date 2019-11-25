Alanya CHP'de heyecan dorukta! Delege seçimleri sona eriyor
CHP ilçe örgütünde delege seçimleri bugün itibariyle sona eriyor. CHP bundan böyle genel kurula yürüyecek
Alanya 25.11.2019, 15:51
CHP ilçe örgütü genel kurul için gün sayıyor. An itibariyle 3 aday siyaset arenasında başkanlık için istişarelerini sürdürüyor. Adaylardan ilki mevcut ilçe başkanı Coşkun Karadağ, bir diğeri de eski ilçe başkanı Sefa Çorbacı. Üçüncü isim ise Ömer Zavlak. Genel kurulda oy kullanacak delegelerin seçiminde bugün itibariyle sona gelinirken başkan adayları süreci Dim TV’ye (dimtv.tv) değerlendirdi.
Ayrıntılar saat 18.00’da Dim TV Ana Haber Bülteni’nde…
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Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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