Alanya CHP'de heyecan dorukta! Delege seçimleri bitti

CHP'de bugün kırsal mahalleler için ilçe binasında sandık kuruldu. Birden fazla üyesi bulunan mahalleler için sandık konulurken, 1 üyesi bulunan mahallerde üyeler oy kullandı. 5 kırsal mahallenin sandık başına gittiği seçimin ardından mevcut başkan Coşkun Karadağ, Sefa Çorbacı ve Ömer Zavlak için başkanlık yarışı başlayacak. 3 adaylı yarışta kimin galip geleceği ise merak konusu. 8 Kasım’da başlayan delege seçimlerinin son gününde birer değerlendirme yapan Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı, hem sandık başına giden delegelere teşekkür ettiler, hem de Aralık ayının ortasında yapılacak kongrede birbirlerine şans dilediler.

‘KAZANAN YİNE CHP OLACAK’

Coşkun Karadağ, “Katılımlardan dolayı tüm üye arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyarlı davrandılar, demokratik bir şekilde özgür ve hür olarak oylarını kullandılar. İlçe kongrelerinin başlangıç tarihi 14 Aralık. Biz CHP İl Teşkilatı’ndan gün istedik. Önümüzdeki hafta bize gün verilecek” dedi. Sefa Çorbacı, “Düzgün ve seviyeli bir şekilde delege seçimlerini tamamladık. Kimseyi kırmadan bölmeden bu sürece geldik. Bundan sonraki süreçte delegelerimizle tek tek mahalle toplantıları yapacağız. Güçlü bir şekilde kongreye hazırlanacağız ve güçlü bir şekilde de o kongreden çıkacağız. Kazanan CHP olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Ömer Zavlak, “Üyelerimiz yoğun bir katılım sağladı. Uzun zamandır görmediğimiz insanları gördük. Partililerimiz birbiriyle kaynaştı. Bu hareket bereketi getirecektir. Bu bereketin sonunda da CHP iktidarı olacaktır. Diğer iki adaya teşekkür ediyorum. Tek gayemiz ve amacımız CHP’yi iktidar yapmak” diye konuştu.