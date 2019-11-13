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Alanya CHP'de delege seçimleri sürüyor! İşte yarışı önde götüren isim

CHP'de delege seçimleri sürüyor. Bir gün ara verilen seçim Çarşı, Şekerhane, Hacet ve Cumhuriyet Mahalleleri ile devam etti.

Alanya 13.11.2019, 20:01
Alanya CHP'de delege seçimleri sürüyor! İşte yarışı önde götüren isim
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37’nci olağan kurultaya hazırlanan  Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Güllerpınarı, Kızlarpınarı ve Fığla Mahallelerinin ardından Çarşı, Şekerhane, Hacet ve Cumhuriyet Mahallesinin delegelerini belirlemek için üyeler sandık başına gitti. Coşkun Karadağ’ın beyaz, Sefa Çorbacı’nın kırmızı ve Ömer Zavlak’ın mavi liste ile üyenin karşısına çıktığı delege seçimin bazı isimler 3 listede de yer aldı.  Listelerde eski ilçe başkanları Raif Karagöz, Şengül Yeşildal, Osman Özcan, Bülent Kandemir, Sefa Çorbacı, Ali Takavut, belediye başkan adayı Dumlu Özcan, eski meclis üyeleri Eray Erdem, Mehmet Kural gibi isimler tüm listelerde yer aldı.

LİSTE TARTIŞMASI

Hacet Mahallesi'nin listesinde ise gençlik kolları başkan adayları Gürkan Yılmaz ve Birkan Ceylan Çorbacı ve Zavlak tarafından listeye yazılırken, Coşkun Karadağ’ın sadece Birkan Ceylan’ı yazması delege seçimlerinde en fazla tartışılan konu oldu. Bazı partililer bu durum tarafsızlığa gölge düşürdüğü iddiasında bulundu.  Hacet Mahallesi'nde ikamet eden Ümit Yaşar Barut ve Baykal görgülü de engelli bireyler olarak Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı’nın listesinde delege seçimine girdi.  Delege seçimin 2’nci gününde listelerde kadın kontenjanına Ömer Zavlak 14, diğer adaylar 13’er isim yazdı.

4 MAHALLEDEN DE KARADAĞ ÇIKTI

Bugün yapılan Çarşı, Şekerhane, Hacet ve Cumhuriyet Mahallelerinden de mevcut başkan Coşkun Karadağ'ın ismi çıktı. 

#Alanya #Alanya Haber #alanya ahberleri #alanya chp #Coşkun Karadağ #Sefa Çorbacı #Ömer Zavlak
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