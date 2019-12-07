Alanya bir değerini daha yitirdi
Alanya’nın ilk öğretmenlerinden merhum Ali Tekin Kaptanoğlu’nun oğlu, Türkiye İş Bankası eski müdürlerinden Akşit Kaptanoğlu, yaşlılığa bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Alanya 07.12.2019, 19:09 07.12.2019, 19:11
KENDİSİ de babası gibi öğretmen olan Akşit Kaptanoğlu (86), 1958’de öğretmenliği bırakarak Türkiye İş Bankası’nda müdür olarak göreve başlamıştı. 1980 yılında Türkiye İş Bankası Elmalı Şube Müdürlüğü görevinden emekli olan Akşit Kaptanoğlu, renkli kişiliği ile bilinirdi. Alanya gecelerinde kendine has tarzıyla okuduğu şiirlerle de tanınan Akşit Kaptanoğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşıyordu. Kaptanoğlu’nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hacımemişler Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kaleyamacı Mezarlığında toprağa verilecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
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