Alanya Bil'de yeni dönem

ALANYA'DA eğitim alanında yenilikçi kuruluşlardan biri olan Bil Okulları'nda müdür olarak Necmiye Güneylioğlu Günata görevlendirildi. Bil Okullarını Alanya Kurucusu Erdal Sayi, "Okulumuz öğretmenleri, veli ve öğrencilerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Necmiye Güneylioğlu Günata'nın tecrübelerinden faydalanacaklarına inanıyorum” dedi.

'GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ'

Güneylioğlu da, "Bundan sonra Alanya eğitimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden elimizden gelen gayreti sarf ederek çalışacağız. Dünya inovasyon okulu olarak eğitimde de yoğun bir çalışma temposu ve yeni bir yapılanma var. Eğitimdeki bu yapılanmaya kendimize ait projeleri de katarak Alanya’nın eğitimine katkı sağlayacağız’’ dedi.

'2018'DE OKULUMUZ VE ŞEHRİMİZ İLERLEYECEK'

Yeni yıl dileklerini de ileten Güneylioğlu, "Yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, sevinçleri ve hüzünleriyle 2017 yılını geride bıraktık. 2017 yılında olduğu gibi yeni nesillerin geleceği için kurum olarak çalışmaya devam edeğiz. 2018 yılında okulumuz ve şehrimiz için her yönden daha da ileriye gitmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. 2018 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için umut, huzur, dostluk ve barış getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum" dedi.

NECMİYE GÜNEYLİOĞLU KİMDİR?

1983 yılında Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Güneylioğlu, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans yapmıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Felsefe bölümünde devam etmektedir. 1984-2012 yılları arasında Alanya'da özel bir okulda edebiyat öğretmeni ve okul müdürü olarak görev yapan Necmiye Güneylioğlu Günata, 1990-2014 yılları arasında Georgetown Üniversitesi Alanya Mcghee Center Doğu Akdeniz Çalışmaları Merkezi'nde lisans ve yüksel lisans Türkçe öğretmenliği ve 2015 yılında Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Mühendislik Fakültesi'nde Türk Dili hocalığı de yapmıştır. Dijital Çağda Eğitimde Fırsatlar ve Sorumluluklarımız, Eğitim ve Beyin (Education & Brain), Okulda Yenilenme (Rebuilding The Education System), Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu, Ortaöğretim Sisteminde Arayışlar, AB Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar sempozyumunlarına da katılan Güneylioğlu, deneyim ve tecrübelerini Bil Okulları Alanya'da paylaşmak üzere ekibin başına geçti.

