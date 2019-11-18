Alanya Belediyesi’nden öyle bir şey istedi ki

ALANYA’DA, vatandaşın başı yüksek konut kiralarıyla dertte. Fahiş konut kiralarından şikayet eden bir kişi Alanya Belediyesi’nden yardım istedi. Nur Damlası adlı kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, “Ev kiralarına da bir çözüm bulmanızı rica ediyoruz vatandaş olarak!!!” dedi.