Alanya Belediyesi’nden Kedi Evi Şenliği

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak için projeler üretmeye devam ediyor. Sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla vatandaşların da pratik bir şekilde yapabilecekleri ve kullanabilecekleri kedi evleri örneklerini göstermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Kedi Evi Şenliği düzenleniyor. Etkinlikte, evlerinin, dükkanlarının önünde kediler için ev kurmak isteyenlere farklı malzemelerle pratik kedi evi yapımı hakkında fikir verip uygulamalı olarak eğlenceli bir etkinlikte buluşturmayı hedefleniyor. Bu kapsamda 10 Şubat Pazar günü saat 13.00’da Güzelyalı Caddesi Damlataş Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı’nda Kedi Evi Şenliği düzenlenecek.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 16:40