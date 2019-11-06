Alanya Belediyesi’nden eğitime destek projesi

HER Çarşamba okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik ve atölye çalışmalarının yapılacağı proje, Yazar Elif Özmenek Çarmıklı ile başladı. Yazar Çarmıklı, çocuklara deniz kirliliğine dikkat çeken kendi yazdığı hikaye kitaplarından birini okudu. Hikayenin ardından çocuklarla atölye çalışması yapan Çarmıklı, suları, denizleri, çevreyi, havayı, ormanları kısacası yaşadığımız doğal çevreyi çeşitli nedenlerle kirletirsek gelecekte insanlığı nasıl bir tehlikenin beklediği konusunda çocukları bilgilendirdi. Atölye çalışmasına katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise çocuklara Belediyenin yürüttüğü çevre projeleri hakkına bilgi verdi. Başkan Yücel, katı atık depolama, geri dönüşüm, mavi bayrak, atık pil, atık yağ ve evlerdeki geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili öğrencilerin sorularını yanıtladı.

PROJE 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından başlatılan proje hakkında bilgi veren Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Eğitime destek amacıyla başlattığımız projemiz Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının sonuna kadar devam edecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim gören çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve kütüphane kullanım farkındalığını geliştirmek amacıyla başlattığımız projemiz, her Çarşamba alanında uzman kişilerle devam edecek. Aynı zamanda proje kapsamında öğrencilere kütüphane üyeliği de verilerek özgüven gelişimlerine destek olunacaktır” dedi.