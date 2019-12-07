Alanya Belediyesi’nden açıklama geldi! O köpekler…
Alanya Belediyesi, sözkonusu köpeklerin Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmek için yaylalardan toplandığını, hayvanları barınağa kısa yoldan ulaştırmak isteyen şoförün Mersin, Bozyazı sınırına girdiğini açıkladı.
ALANYA Belediyesi, Alanya’dan kamyona yüklenen ve Mersin il sınırları içerisindeki muhtelif bölgelerde bırakılmak istendiği iddia edilen 70 köpek hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’nün hayvan toplama ekiplerince vatandaş ve muhtarların talebi üzerine yaylalarda toplanan ve Mersin sınırına girilmesi sebebiyle jandarma tarafından Bozyazı Hayvan Barınağı’na yönlendirilen sahipsiz köpekler, yapılan görüşmeler neticesinde Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı’na getirilerek rehabilitasyon süreci için teslim alındı” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’ne bağlı hayvan toplama ekiplerince perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarında toplanan sahipsiz hayvanlar, kısa yoldan gelmek maksadıyla Mersin/Bozyazı sınırına girilmesi sonucu burada aracı durduran Jandarma ekiplerince, Bozyazı Hayvan Barınağı’na sevk edilmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanlar, dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi. Sevk işleminin ardından yapılan kontrollerde hayvanların herhangi bir zarar görmeden sevki gerçekleşerek bakım ve rehabilitasyona alındığı belirlendi.”
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