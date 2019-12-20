Alanya Belediyesi 'sıfır atık' seminerine katıldı

ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve ekibi, Antalya/İzmir İller Arası Bölgesel Sıfır Atık İstişare Toplantısı Semineri'ne katıldı. Alanya'da uygulanan sıfır atık projelerini uygulamalı olarak katılımcılara ve ziyaretçilere aktarıldı. Uyguladığı Sıfır Atık projeleriyle 'En İyi Hizmet Veren Belediye' ödülüne sahip olan Alanya Belediyesi'nin şehir genelinde uyguladığı projeler seminer alanında tanıtıldı. Alanya Belediyesi'nin tepegözden sıfır atık kutularına, geri dönüşüm kafesinden pet şişe kumbarasına kadar birçok ürünün sergilendiği sıfır atık uygulamaları büyük ilgi gördü.

'PROJELERİMİZ TAKDİR TOPLADI'

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, seminer alanında en büyük ilgiyi Alanya Belediyesi projelerinin gördüğünü belirterek şunları söyledi:"Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in geleceğimiz adına uygulamaya koyduğu sıfır atık projeleri geçtiğimiz günlerde ödüle layık görülmüştü. Birçok belediyenin katılım gösterdiği bu önemli seminere ödül almış bir belediye olarak gelmekten gurur duyduk. Yine alanda uygulamalı olarak tanıttığımız projelerimiz katılımcılar ve alanı ziyaret eden vatandaşlar tarafından büyük takdir gördü. Geleceğimiz için sıfır atık çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." Alanya Belediyesi standında ziyaretçilere, bez çanta, çam tohum kalemi ve tanıtım amaçlı el broşürleri dağıtıldı.