Alanya Belediyesi'nden yollarda kış bakımı

Alanya Belediyesi asfalt ekipleri, kırsal ve merkez mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmasına devam ediyor

Alanya Belediyesi'nden yollarda kış bakımı
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BELEDİYE ekipleri bütün yıl sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmasına, ilçe genelinde etkili olan ağır kış şartlarının ardından hız verdi. Ekipler, aşırı yağışlardan özellikle kırsal yollarında oluşan hasarları gidermek ve vatandaşın olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için aralıksız çalışıyor. Ekipler bir yandan heyelan nedeniyle kapanan yolları açarken, diğer yandan bakım onarım ve yama çalışması yapıyor. Yol bakım ve onarım çalışmaları Fığla, Akdam, Toslak ve Mahmutseydi mahallelerinde sürdürülüyor.

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