Alanya Belediyesi'nden örnek atık pil projesi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, muhtarlıklar bünyesinde atık pil toplama çalışmalarına başladı. Proje kapsamında Alanya Belediyesi tarafından “Muhtarlar Yarışıyor” sloganıyla Alanya genelinde faaliyet gösteren tüm muhtarlıklara atık pil toplama ekipmanı dağıtıldı. Alanya kent ölçeğinde atık pillerin kaynağında ayrı toplanması projesi kapsamında toplanan atık piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi'ne (TAP) teslim ediliyor. 31 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek kampanya ile muhtarlıklar bünyesinde toplanan atık piller, Alanya Belediyesi tarafından toplanarak TAP'a teslim edilecek. Kampanya süresince Antalya sınırları içerisinde en çok atık pil toplayan ilk 5 muhtara TAP Derneği tarafından tablet ödülü verilecek. Proje kapsamında Alanya'daki 47 mahalle muhtarlığında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Vatandaş, evindeki atık pilleri kendi mahallesinin muhtarlığına getirerek hem çevrenin korunmasına yardımcı olacak, hem de atık pil toplama çalışmalarının verimliliği artacak" dedi.